Yapılan yazılı açıklamada çorba ikramının, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00’de Uludağ Üniversitesi önünde gerçekleştirileceği belirtildi. Yapılacak çorba ikramıyla, sınav heyecanı yaşayan öğrencilerin hem içlerinin ısıtılması hem de yanlarında olunduğu mesajının verilmesi amaçlanıyor.

Eğitime ve gençliğe verilen desteğin geleceğe yapılan bir yatırım olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları olarak bir hakikati güçlü bir şekilde ifade ediyoruz:

Gençlik sahipsiz değildir, gelecek başıboş değildir.



Çünkü biz, bu milletin yarınlarını emanet edeceğimiz gençliğin; ahlaklı, bilinçli, şuurlu ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini bir dava meselesi olarak görüyoruz.



Bu anlayışla; 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00’de, Uludağ Üniversitesi önünde, sınava girecek genç kardeşlerimize sıcak çorba ikramında bulunacağız.

Soğuk bir İnegöl sabahında, yalnızca elleri değil yürekleri de ısıtmak; gençlerimize “yanınızdayız” demek için orada olacağız. Çünkü bizim anlayışımızda hizmet, önce gönle dokunmaktır.



Biz çok iyi biliyoruz ki; eğitime verilen destek, istikbale yapılan yatırımdır.

Gençliğe sahip çıkmak, millete sahip çıkmaktır.



Gerçekleştireceğimiz bu ikram; sadece bir çorba değil, bir kardeşlik nişanesi, bir dayanışma çağrısı ve bir umut mesajıdır.



Altını özellikle çizmek isteriz ki; bugün gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, yıl boyunca sürdüreceğimiz gençlik faaliyetlerinin yalnızca bir başlangıcıdır.



Bu yıl boyunca; eğitim ve kişisel gelişim programlarıyla gençlerimizi bilgiyle, ahlakla ve şuurla buluşturmayı,

sosyal ve kültürel etkinliklerle birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi,

akademik destek çalışmalarıyla eğitim hayatlarında yanlarında olmayı

toplumsal sorumluluk projeleriyle gençliğin yalnızca yarının değil, bugünün de mimarı olduğunu ortaya koymayı hedefliyoruz.



Bizler gençliği; sadece dinlenen değil, söz sahibi kılınan; sadece yönlendirilen değil, sorumluluk verilen; birlikte düşünen, birlikte üreten ve birlikte yol yürüyen bir emanet olarak görüyoruz.



Bu anlayışla Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları olarak;

Milli Görüş çizgisinde, insanı merkeze alan, adaleti ve ahlakı esas alan bir anlayışla;

gençlerin yanında olmayı, onların sesi olmayı ve yaşanabilir bir Türkiye’yi gençlerle birlikte inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."