20 bin metrekare kapalı alandan oluşan iş merkezi 8500 metrekare arsa üzerinde inşa edildi. Ön cephesi İdol, Sanat ve Ada Koltuğa ait her biri 2500 metrekareden oluşan 3 bağımsız mağaza,, yine arka cephesinde, her biri 1200 m2’den oluşan 9 bağımsız mağaza yer alıyor.



Açılışı gerçekleşen Ada, İdol ve Sanat mobilya firma mağazalarının temsilcileri adına konuşan Ada koltuk firması Sahibi Halil Malkaç, "İnegöl’ümüze kazandırdığımız 12 mağazalı iş merkezimizin açılışına katılarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum.

Mobilyanın İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve ülkemize kattığı değeri, bugün sizlere yeniden hatırlatmayacağım. Biraz önce açılışını gerçekleştirdiğimiz MODEF Fuarında İnegöl’ün ülke ekonomisine ne denli katkı yaptığına hepimiz şahit olduk.

Bizler ülkesini seven, en zor şartlar altında bile yatırım yapmaya devam iş insanlarıyız. Bizler Dış Ticaret Fazlası veren bir sektörün cefakarlarıyız.

İstihdam dostu sektörümüzle dünyanın en ücra köşesine bile ihracat yapmak için dertlenen, bunun için çalışan, üreten çalışkan insanlar topluluğuz.

Bu nedenle sanayi şehri olan İnegöl’ümüzde yerli ve yabancı misafirlerimize ürünlerimizi tanıtabileceğimiz teşhir salonları yapmak için kollarımızı sıvadık. 20 bin m2 kapalı alandan oluşan iş merkezimiz 8500 m2 arsa üzerinde inşa edildi.

Ön cephemizde İdol, Sanat ve Ada Koltuğa ait her biri 2500 m2’den oluşan 3 bağımsız mağaza,, yine arka cephemizde, her biri 1200 m2’den oluşan 9 bağımsız mağaza yer alıyor. 3 bini aşkın mobilya firmasının yer aldığı ilçemizde, 3 mobilya alışveriş merkezi, 2 mobilya alışveriş caddesi ve yüzlerce bağımsız mobilya mağazası olmasına rağmen, teşhir mağazaları noktasında yaşanan açığı bir nebze olsun kapatmaya çalıştık. Yeni iş merkezimizin başta İnegöl’ümüz ve Bursa’mıza, sonrasında ise ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Konuşmamı bir temennimi dile getirerek sonlandırmak istiyorum.

İnegöl’e güvenin, bu şehrin insanına güvenin. Bizler çalışmaktan, üretmekten, dünyaya açılmaktan asla kaçmayız. Siz yeter ki bizlerin yanında olduğunuzu hissettirin. Dünyanın ekonomik darboğazdan geçtiği bu dönemde bizim ihtiyacımız olan tek şey moral. Bizler ülke olarak onlarca , yüzlerce kez krizlerden güçlenerek çıktık. Yine çıkacağız. Üretenin yanında durduğunuz sürece, bizlere kapılarınızı açık tuttuğunuz sürece yaşanan bu krizden de güçlenerek çıkacağız.

Bakın açılışını yaptığımız iş merkezimizi, kriz söylemlerinin en çok yoğunlaştığı bir dönemde açıyoruz. Çünkü biz ülkemize inanıyoruz.

Sizlerde bize inanarak açılışımıza katıldığınız için her birinize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımla." dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ” Çok Kıymetli Misafirlerim Halil Kardeşimi kutluyorum. Şimdi burada 3 markamız var. İnegöl için önemli bir üç marka. Bir araya gelmişler. Üç markamızda bu işin çıraklığı kalfalığını ustalığını yaptıktan sonra şehrimizde önemli yatırım gerçekleştirdi. Önemli yatırım ve ihracat gerçekleştiriyorlar. Firmalarımıza yeni teşhir salonlarının hayırlı olmasını diliyorum. Gemlik’e doğru denizi göreceksiniz şaşırmayın tabelası vardır. Bursa’dan İnegöl’e geldiğinizde Avrupa’nın en büyük kapalı, mobilya alışveriş merkezi Türkiye’nin en modern mobilya mağazalarına sahip İnegöl’ü göreceksiniz şaşırmayın. Hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç” Sayın Kaymakamım, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Ticaret Sanayi Odası Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanım, burada o kadar çok dostlar var ki sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün fuar açılışını yaptık. Bugün mobilyacılarımız çok güzel showroom alanları oluşturarak yeni başarılara imza atıyorlar. Aslında ürettiklerimizi teşhir edecek mekanlar oluşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Rabbim mahcup etmesin. Mobilya sektöründe kalkınan güç şehrin kalkınmasıdır. Mobilyanın %50 ticaretini hala gelişmiş ülkeler yapıyor. Mobilya bütün imalat sektörünün müşterisi. Türkiye imalatında yüzde 80 yerli. Sadece dış girdi yüzde 12 kalıyor. Son 20 yılda Türkiye’ye bıraktırdığı dış ticaret fazlası 35 milyar doları aştı. İnegöl’de mobilya sanayisi bütün evlere girdi sağlıyor. Mobilya sanayisine destek verilirse özlediğimiz Türkiye olur. İnşallah devamı gelecek. Rabbim mahcup etmesin. “ şeklinde konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “ Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün 51. Gerçekleştirdiğimiz mobilya fuarımızı açtık. Bugün şehrimizin 3 değerli mağazasının showroomlarını açıyoruz. Hayırlı kazançlar nasip olsun. İnegöl üreten bir şehir. Bizim çalışma ve gayretimiz mobilya. Daha da devam etmemiz gerekiyor. Ticaret odamız, üreticilerimize, stklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu markalarımızın çoğalmasını, yeni hikayelerin yazılmasını hep birlikte sağlamalıyız. Aslında bu şehir her gün fuarı yaşıyor. Ben her bir emekçimize teşekkür ediyorum. “ dedi.

Bursa Büyükşehir Beldiye Başkanı Mustafa Bozbey "Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel işleri yapan kardeşime, 3 işyeri sahipleri ve çalışanlarına hayırlı olsun diliyorum. Bugün İnegöl için güzel bir gün. Hep birlikte fuarı açtık. İnegöl mobilyasını dünyaya tanıtan güzel insanlara selam olsun. Biz tekstilde malesef markayı yakalamadan başka ülkeye gönderiyoruz. Ancak mobilyada markayı yakaladık. Kardeşim olmak üzere burada birçok insan var herkesi yürekten kutluyorum. Marka bir malın sadece satışını değil aynı zamanda kentinde değerini yukarıya çeken bir anlayıştır. İnegöl mobilyacılarla birlikte hepinizi kutluyorum. Yapılanlar için teşekkür ediyorum. Yapılacak olanlar içinde çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Oda başkanımızla zaman zaman görüşüyoruz. Burada Ankara yolundan gelen ya da Bursa'dan gelen sakın şaşırma mobilya kentindesiniz diyecek. Ekonominin bu denli konuşulduğu bir ortamda böyle iş yerlerinin açılıyor olması hepimiz için moral ve motivasyon. Onun için kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Hepimize biraz moral oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Burada çalışacak olan herkese sağlıklar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaymakam Eren Arslan ise konuşmasında " 51. sini düzenlediğimiz fuarımızı açtık. Her açılan işyeri bize gurur veriyoruz. Biz de bu yatırımları gördükçe moral buluyoruz. Ödevlerimizin arttığını hissediyoruz. Bu ülke için derdi olan kim varsa bu ülke için daha çok çalışmaya gayret göstererek ülkemizi çok güzel günlere hep birlikte taşıyalım diyorum. İnşallah Rabbim bol kazanç nasip etsin." dedi.