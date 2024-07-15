Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı genç kız yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Büyük dere sokak üzerinde seyir halinde olan Hasan H. (21) yönetimindeki 16 MC 2000 plakalı motosiklet sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Erva Y. 'ye (15) çarptı. Kaza sonucu yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu