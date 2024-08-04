Olay İnegöl'ün Turgutalp mahallesi Turgutalp camiinde meydana geldi. Mehmet Özhaşlama(65) namaz kılmak için camiye gitti. Namazını kıldıktan sonra camiden çıkarken yerde çanta buldu. Çantayı alan Özhaşlama, polise haber verdi. Polis ekipleri çanta içerisinde yaklaşık 35 bin TL değerinde döviz ve kimleri buldu. Ekipler, teslim aldıkları çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Mehmet Özhaşlama(65), namaz kıldıktan sonra pencerenin yanında yerde çanta buldum. Caminin imamına teslim ettim." dedi.

Muhabir: Fahrettin Eniş