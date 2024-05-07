İnegöl Ertuğrul Gazi Derneği, geleneksel kültürümüzü canlandırmak ve gençler arasında Anadolu'nun zengin kültürünü yaşatmak amacıyla halk oyunları kurslarına start verdi. Dernek Başkanı Ahmet Bozan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelin, ritmi hissedelim ve geleneklerimizi halk oyunlarıyla yaşatalım! Gençler için özel halk oyunları kursumuz başlıyor! Eğlenceli atmosferde yeni arkadaşlar edinirken, Anadolu'nun renkli kültürünü keşfedin. Hemen katılın ve coşkulu bir deneyimle geçmişle geleceği buluşturun!" diyerek gençleri kurslara davet etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ