Bir yandan ürettiği projeler ve çalışmalarla şehri imar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da tarihi asırlar öncesine dayanan kentin asırlık gelenekleri ve kültürünü yaşatıp geleceğe taşıma adına adımlar atıyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde İnegöl’ün kültürünü ve geleneklerini yansıtan türküler derlenerek yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

4 YILDA 7 TÜRKÜ

Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çalışmalarla İnegöl’ün kültürünü, asırlık gelenek ve göreneklerini günümüze taşıyan çalışma kapsamında bugüne kadar; Başındaki Gülüdür, Kütahya Yolunda, Şapkayı Eğdirmeli, Gide Gide Gitmez Oldu, Şirvan Yansın ve Yalel isimli türküler seslendirilerek klip geçildi. Kliplerde de özellikle şehrin kültürü ve gelenekleri yansıtıldı. Son olarak Pazar günü İnegöl’ün 7’nci türküsü “Hamdiyem” adındaki türküsü ve klibi İnegöl Belediyesi youtube hesabı üzerinden yayınlandı.

TÜRKÜNÜN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Her türkünün ayrı bir hikayesinin olduğu çalışmada, Hamdiyem Türküsü 2009 yılında yayınlanan Numan Kartal’a ait İnegöl Folkloru isimli kitaptan alındı. Derlemesi buradan yapılan İnegöl’e ait türkü için melodileri ise Bilalköy kırsal mahallesinde yaşayan Bedriye Aydın’ın destekleriyle tespit edildi. Son şeklinde ise yapılan düzenlemeyle aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olan İnegöllü ses sanatçısı Rıdvan Sayın ile Halk Dansları Bilimi Uzmanı Fatih Oral tarafından verildi. Türkü, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun oyunları eşliğinde Rıdvan Sayın tarafından seslendirilerek Pazar günü ilk kez yayınlandı.

“HAMDİYEM” TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Hikayenin ana karakterleri Hamdiye ve Salih… Birbirlerini çok seven iki gencin aşk hikayesini konu alan türküde, Salih’in annesi evliliklerine müsaade etmiyor. Fakat bütün engellemelere rağmen Salih annesini ikna ediyor ve kavuşuyorlar. Bu aşk hikayesini konu alan türkünün klibinde de İnegöl’ün yerel adetleri tek tek anlatılıyor. Yüzük Oyunu, Deve Oyunu, Sandalye Güreşi, Şipit Yapımı, Kız isteme adetleri ile erkek ve kız oda eğlencelerine yer verilen klip, yayınlanmasının ardından ilçe halkı tarafından da ilgiyle izlenmeye başladı.