İnegöl’de bir kişi kendini üzerine benzin dökerek yakmak istedi.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir vatandaş elinde benzin bidonuyla Orman İşletme Müdürlüğüne girdi. Durumundan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine giren henüz kimliği belirlenemeyen şahıs üzerine benzin dökmeye başladı. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı. Bidondaki tüm benzini üzerine döken şahıs elinde çakmakla kendini yakacağını belirterek bağırmaya başladı. Olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Detaylar gelecek…