Hasanpaşa mahallesi sakinleri dernek çatısı altında birleşme kararı aldı.

Hasanpaşa mahallesi sakinleri Hasanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında bir dernek kurarak dernek çatısı altında birleşti.

Dernek kuruluşu amacıyla düzenlenen toplantıda söz alan Kurucu Başkan Mehmet Ege şu ifadelerde bulundu;

“Mahallemizde yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, mahallemiz içerisinde ve dışarısında ikamet eden sakinlerimizin daha fazla etkileşimde bulunarak, organize olup mahallemiz için daha faydalı işler yapmasını sağlayarak, Hasanpaşa mahallesini toplumsal olarak daha iyi noktalara taşımak ilk hedefimiz olacaktır. Ayrıca bu dernek oluşumu ile gençlerimizin ve çocuklarımızın enerjilerini doğruya ve iyiye yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, geleneklerimizi ve adetlerimizi yeni nesillere aktarıp unutulmamasını sağlamakta amaçlarımızdan bir tanesidir. Bu bağlamda önümüzdeki yıl için geçerli olmak üzere Hasanpaşa Spor Kulübünün ve altyapısının kurulmasının temellerini aldığımız karar ile bugün itibari ile atmış bulunmaktayız. Futbol başta olmak üzere çeşitli spor kollarında, önümüzdeki yıldan itibaren Hasanpaşa Spor Kulübünü amatör liglerin çeşitli kademelerinde izleyecek olmamız hepimiz için büyük bir heyecan ve mutluluk sebebidir. Böyle bir oluşumun kuruluşunda bulunmak şahsım adına büyük bir onundur. Derneğimizin ve spor kulübümüzün mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diler, tüm yönetici arkadaşlara başarılar dilerim.”

Sonrasında söz alan Hasanpaşa mahallesinin ileri gelenlerinden Aslan Taşhan; “Burada bulunan tüm arkadaşlarda görmüş olduğum heyecan ve istekten inanılmaz derecede mutlu oldum. Mahallemizi el birliği ile daha yaşanabilir, toplumsal olarak daha mutlu ve huzurlu hale getirip, gençlerimize rol model olacağımızdan eminim.” şeklinde açıklama yaptı.

Toplantı sonrasında yapılan oylama ile mahalle sakinlerinden, hayatını eğitime ve çocuklara adamış olan emekli öğretmen Şükriye Kuş dernek başkanı olarak seçildi.

Başkan seçilmesinin ardından söz alan Başkan Şükriye Kuş; “Verilen ve layık görülen bu güzel görev için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim, şahsım adına büyük onur duydum. Köyümüz için yapılacak çok güzel şeyler var. Bu bağlamda en kısa süre içerisinde planlarımızı yapıp, aksiyon almak için gayret göstereceğiz. Bu oluşumun hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Toplantı, iştirak edenlerin fikirlerini ve düşüncelerini beyan etmelerinin ardından sona erdi.