İnegöllü iş adamı ve hayvansever Soner Özen, İnegöl'de hizmet veren veterinerlerin fahiş fiyatlarla tedavi uygulandığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soner Özen şu ifadeleri kullandı;

''Şimdi geçenlerde sahipliğini yaptığım bir tane kedim var .

Kedimin ayağı sıkışmıştı kapıya tabii ben bunu veterinere götürdüm.

Kedime bakar mısın cinsinden bana öyle bir hesap çıktı ki tabii ben korktum kediyi aldım hemen eve götürdüm.

Hiç gerek yok ciddi bir maliyet karşıma çıktı.

Kedinin muayene ücreti olarak 1200 TL dediler.

Ayrıca kedinin ayağı sıkıştığı için röntgen çekilecek her röntgen içinde 900 TL alınacak

Bunun haricinde iğnesiyle ilacıydı derken hesaba bir baktığım zaman 10.000 TL'ye çıktı.

Şimdi bir hayvansever olarak bunları sahipleniyoruz da ama karşımıza bu hesaplar çıktığında şahsen ben sigortasız bir şekilde bir hastaneye gitsem bana bu kadar ücret çıkmaz.

Ama hayvanlar üzerinden kalkıp böyle bir hesap çıkarmak hiçbir anlam ifade etmiyor sorduğumuz sırada ise tabipler odası tarafından bu şekilde bir fiyat belirlendiğini söylediler.

Tabii ben bunu çeşitli illerde olan arkadaşlarımızla görüştüğüm sırada kafama takılan bir yer oldu .İzmir'den görüştüm

Kedinin kulağındaki mikropların alınması, ultrasonun çekilmesi, çip takılması hepsi toplam 500-600 TL gibi bir rakam çıkıyor fakat İnegöl'de nasıl bir tekerleme olduysa kendi aralarında nasıl bir birlik beraberlik yapıyorlarsa Yani bu fiyat konusunda çok ciddi derecede rahatsızım.

Tabii insanlarımız böyle bir fahiş fiyatlardan rahatsız neden olmuyorlar neden çıkıp da gündeme getirmiyorlar neden konuşmuyorlar orası da apayrı bir gerçek.

Ama tabii ki de böyle bir sorunun kalkıp da denetlenmesi göz önüne alınması Yani biz bu hayvanları sahiplenmek istiyorsak birazcık da ellerini vicdanlarına koymaları gerekiyor bu kadar da olmaz yani nereden bakılırsa bir ev kirası ücreti kadar insanlar nasıl bakacak bu hayvanlara bunlar bizim sessiz dostlarımız değil mi.

Bu duruma uygun tedbirler alınmasını rica ediyorum'' dedi.