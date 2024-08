Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren giyim mağazasında meydana gelen hırsızlık olayına şüphelinin koluna takıp denediği saati çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay Sinanbey Mahallesi Zafer caddesinde faaliyet gösteren bir giysi mağazasında meydana geldi. 2 şüpheli şahıs, işyerindeki ürünleri incelemeye başladı. Şahıslardan biri ödeme için kasaya yaklaştı, diğeri ise kasa önündeki saatlerden birini alıp kolunda denedi. Şüpheli koluna takıp denediği saati gözle kaş arasında cebine attı. Şahıslar işyerinde çıkarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi saatlerden birinin kayıp olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlık anı an be an görüntülendi.

Muhabir: İbrahim uslu