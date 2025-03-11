Kaza Kemalpaşa mahallesi Efsane sokak ile Şehit Er Yılmaz Güneş sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Efsane sokakta seyreden sürücü yönetimindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, sürücü yönetimindeki 16 SN 233 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç savrularak beton direğe çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz