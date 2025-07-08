İnegöl’ün merakla beklenen dış ticaret istatistikleri açıklandı. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, kalp ameliyatı sonrasında düzenlediği basın toplantısında ilçeye ait dış ticaret rakamlarını verdi.



İNEGÖL’DE KAÇ İHRACATÇI FİRMA VAR?

İnegöl’de 2023 yılında 1,5 milyar dolara ulaşmasına rağmen, mobilya, tekstil, orman ürünleri sektörlerinde düşüş yaşandığını ifade eden Başkan Uğurdağ, İnegöl merkezli 1586 firma aracılığıyla toplam 1 milyar 242 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

İNEGÖL’DE KAÇ İTHALATÇI FİRMA VAR

Başkan Uğurdağ ayrıca 2024 yılında 54 firmanın ise 268 milyon dolarlık ithalat yaptığını açıkladı.

İNEGÖL’DE DIŞ TİCARET FAZLASI NE KADAR?

İnegöl’de açıklanan rakamlara göre İnegöl yine Türkiye’ye örnek olarak 973 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.