Yaz aylarında yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesinde Marmaris Sokak üzerinde bulunan 756 m2 atıl vaziyetteki alanı düzenli otopark alanına dönüştürmek için çalışma başlatmıştı.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bölgede 26 araçlık otopark ile birlikte yetişkin ağaçların da yer aldığı yeşil alan ve yürüyüş yolu yapıldı.

İHTİYAÇLAR BİR BİR GİDERİLİYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte hizmete giren otopark alanında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Ertuğrulgazi Mahallemizde Marmaris Sokak’ta gerçekleştirdiğimiz otopark uygulamasını yerinde görmek için bugün buradayız. Hem eski hem yeni yapılaşmalar var bölgede. Arkadaşlarımız da buradaki otopark ihtiyacını gidermek adına bir çalışma yaptılar. İnegöl’ün olduğu gibi Ertuğrulgazi Mahallemiz de nüfusu her geçen gün artan bir bölge. Bizim için de önemli ve kıymetli bir bölge. İnşallah yatırımlarımızı da arttırmak istiyoruz. Sağlık ocağı, çocuk parkları gibi ihtiyaçlarımızı da karşılamak istiyoruz” dedi.

26 ARAÇLIK OTOPARK VE YEŞİL ALAN ÜRETİLDİ

Yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Taban, “Burada neler yaptık? 756 m2 alan üzerinde bir çalışma projelendirildi. 26 araçlık bir otopark ile birlikte 183 m2’lik bir yeşil alanı kazandırmış olduk. Sulama altyapıları tamamlanan yeşil alanda akçaağaç, dışbudak, alev çalısı ve ardıç gibi çeşitli ağaç ve çalı grubu bitkiler dikildi. Çalışma şu an tamamlandı, güvenlik kameralarıyla ilgili de ilaveler yapılacak. Yaklaşık 1 milyon 156 bin TL’lik bir çalışma oldu. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz artan araç sayısıyla beraber bu otoparklar şehir adına büyük önem taşıyor. Bu gibi çalışmalarımızı farklı bölgelerde çoğaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.