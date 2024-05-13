İnegöl Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda 5 kişi darp ettikleri 3 genci araçtan attılar.

Olay Akhisar mahallesi Mümin Gençoğlu caddesinde meydana geldi.

Amca çocukları Mehmet B., Samet B., Doğan B. Malik B. Ve Sezer B. bir süre önce Muş ilinde karşı karşıya geldikleri ikiz kardeşler Yakup ve Hüseyin U.(19) ile Bilal K.(20) arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Olaydan sonra dün karşı karşıya gelen şahıslar yine tartışmaya başladı. 5 kardeş, ikizler ile yanındaki Bilal K.'yı araca alıp darp ettiler. Saldırgan kardeşler, darp ettikleri ikiz kardeşler ve Bilal K'yı araçtan atıp gittiler. Yaralanan 3 genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Olayın ardından saldırgan 5 kardeş polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI