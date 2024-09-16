İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, İnegöl’de son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı semt pazarları, cadde ve sokaklarda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme çalışmalarına başladı.

"Biliyor muydunuz?" konu başlıklı broşür ile vatandaşların dikkatini çekmek isteyen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; "Özellikle kısa süreli evden ayrılma durumlarında; market, komşu özellikle pazar alışverişine çıkıldığında öncelikle bina, apartman site kapılarının kapalı olmasına dikkat edin. Hırsızlar, açık kapılardan içeri girip daireleri gezerek kapıları çalıyor, evde kimse varsa rastgele bir isim vererek evde oturup oturmadığını, yanlış adrese geldiklerini beyan ediyorlar. Hırsızlar kilitli olmayan daire kapılarını basit aparat ile rahat bir şeklide açabiliyor. Bu nedenle buna kapıları mutlaka kapalı olmalı. Eve hırsızlık için gelen şahıslar öncelikle yatak odasına yöneliyor. Değerli eşyaları yatak odasında saklamayın" uyarısında bulundular