Olay saat 19.30 sıralarında Akhisar mahalesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk caddesinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle TV kanalları bozulan Veysel Korulu(72), anteni temizlemek için çatıya çıktı. Adam, çatıdaki anteni temizlemeye çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralı adam, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Şerife Öz