İnegöl Kaymakamlığı’nın öncülüğünde ilçede İnsan Hakları Komisyonu kuruldu. Kurulun ilk toplantısında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof Dr. Kamuran Reçber tarafından komisyon üyelerine eğitim verildi.

İnegöl’de olası yaşanacak insan hakları ihlallerine yönelik şikayet ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı İnsan Hakları Komisyonun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle İnsan Haklarının tarihçesi ve insan haklarına ilişkin kanunlar ve uygulamaları üzerine bir eğitim çalışması yapıldı.

Modoretörlüğünü Prof. Dr. Kamuran Reçber’in yaptığı toplantıya İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır’da katıldı. Eğitim çalışmaları tamamlandıktan sonra kurulun her ay toplanarak İnegöl’de olası yaşanacak insan hakları ihlallerine yönelik şikayet ve önerileri masaya yatırması bekleniyor.

Başkanlığını İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın yapacağı komisyonda İnegöl Belediye Başkanı Alper İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Taban, Hazine Avukatı Muhammet Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak, Ak Parti Yönetim Kurulu üyesi Metin Elmacı, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Toktaş, İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Küçükoğlu, Uludağ Üniversitesi Temsilcisi Burak Yavru, Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar, Kızılay Temsilcisi Burak Kılınç, Bal-göç Temsilcisi Ertan Başdere, İHH Temsilcisi İlhan Tatlı, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öztürk, Okul Aile Birliği Başkanı Alaattin Aygün ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Çelebi yer alacak.