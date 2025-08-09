Alınan bilgilere göre, Gökçek’e 5 damardan bypass operasyonu yapıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra servise alınan Gökçek’in, doktor kontrolünde hastanedeki tedavisi sona erdiği bildirildi.

Melih Gökçek’in Hayatı ve Siyasi Kariyeri

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara’da doğdu. Aslen Şanlıurfa Halfeti kökenli olan Gökçek, çocukluğunu babasının görevi nedeniyle Gaziantep’te geçirdi. Babası avukat Ahmet Gökçek, bir dönem Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı olarak görev yaptı. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamlayan Gökçek, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne başlamasıyla Ankara’ya yerleşti.

Gazetecilik eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nda tamamlayan Gökçek, meslek hayatına yerel Gaziantep Haber Gazetesi’nde başladı. Parlamento muhabiri olarak görev yaptıktan sonra askerlik öncesinde Çalışma Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdür Yardımcılığı yaptı. Yedek subay olarak Kıbrıs Güzelyurt’ta askerlik görevini tamamlayan Gökçek, dönüşünde ticaret hayatına atıldı.

Aile Yaşamı

1975’te, aslen Düzce Akçakoca kökenli Nevin Gökçek ile evlendi. Eşi, Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu olup 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Çiftin iki çocuğu vardır:

Ahmet Gökçek (d. 4 Kasım 1976): Ankaraspor’da futbol oynadı, Osmanlıspor başkanlığı yaptı.

Osman Gökçek (d. 12 Ekim 1983): TED Ankara Koleji ve Samanyolu Koleji’nde eğitim gördü, Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldu, Beyaz TV Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.

Siyasi Hayatı

1984 Yerel Seçimleri: Anavatan Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

1989: Aynı göreve yeniden aday oldu ancak kazanamadı.

1991: ANAP’tan ayrılarak Refah Partisi’ne geçti. 20 Ekim 1991’de Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

1994 Yerel Seçimleri: Refah Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu dönemde Altınpark’taki “Periler Ülkesinde” heykelini kaldırırken söylediği “Böyle sanatın içine tükürürüm” sözü tartışmalara yol açtı.

1999 Yerel Seçimleri: Fazilet Partisi’nden ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

2004, 2009, 2014: Üçüncü, dördüncü ve beşinci kez aynı göreve seçilerek Ankara tarihinde beş dönem üst üste bu görevi yürüten ilk isim oldu.