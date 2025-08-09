Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya, Berberler Odası Başkanı Erhan Güven, Terziler Odası Başkanı Selim Malçok, Keresteciler Odası Başkanı Ziya Turan, Pazarcılar Odası Başkanı Vehbi Durgut, Arabacılar ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Ersin Acar, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Kahveciler Odası Başkanı Salih Pakoğlu, Elektrikçiler Odası Başkanı Fatih Aşkın ve Lokantacılar Odası Başkanı Sabri Dönmez ile yapılan görüşmelerde, tüm başkanlar Gazze meselesinin bir “ümmet sorunu” olduğunu belirterek her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti.

İHH İnegöl Temsilcisi Turgay Demir, odalar başkanlarının duyarlılığına özel olarak teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu odalarımız İnegöl’ün gurur kaynağıdır. Nerede bir yaralı gönül, nerede bir ihtiyaç varsa oradalar. Bunu Hatay depreminde, Suriye’deki yardım çalışmalarında gördük. Şimdi de Gazze için aynı hassasiyetle harekete geçtiler. Sadece maddi destek değil, üyelerine de bu konuda çağrıda bulunarak duyarlılığı artırıyorlar. Bu toprakların bereketi, bu birlik ve dayanışma ruhuyla daim olacaktır.”

Toplantılarda, Gazze’ye ulaştırılacak yardımların artırılması ve bundan sonraki krizlerde ortak hareket edilmesi konusunda mutabakat sağlandı. İnegöl’deki esnaf odaları, hem maddi hem manevi olarak destek vermeye devam edecek.