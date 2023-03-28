İnegöl de intihar girişimi

İnegöl Yeni Hükümet Binası inşaat alanında bulunan GSM şirketine ait verici direğine tırmanan şahıs, intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uğraştılar.

Direğe çıkan Serkan D., 2 gün önce dünyaya gelen çocuğunu uzaklaştırma kararı ve eşi yüzünden göremediğini ifade ederek intihar etmek istediğini söyledi. Polisin iknası sonucu çıktığı direkten inen genç, hastaneye tedavi edilmek üzere götürüldü.