Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet mahallesi Beyazıt caddesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasında çalışan B.K.(22) işyerinde arkadaşıyla tartıştı. Tartışma üzerine iş yerinden ayrılan şahıs daha sonra arabalarıyla işyerine geldi. İş çıkış saatini bekleyen şahıslar firmadan B.K.'dan çıktığını görünce darp etmeye başladı. Kafasından aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede