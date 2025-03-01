Olay İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesindeki meyve bahçesinde meydana geldi.



Meyve bahçesinde temizlik yapan işçiler, uçmakta zorlanan büyük bir kuş gördü. İşçilerden Elif Tokgöz, kanatlarından yaralanan şahini montuyla tutarak kontrol altına alıp sardı.

İşçiler tedavi edilmesi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezine haber verdi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı olan Şahin'i tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.



Olayı anlatan Elif Tokgöz, "Bir kaç gündür görüyorduk. Tarlada çalışırken yeniden gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Gelip aldılar. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım" dedi.