Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.



İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarında satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda kurban satıcılarını bilgilendirdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı.

Şüphelendikleri bir şahıs hakkında ise 112 ihbar hattını aramalarını isteyen ekipler, ekipler gelene kadar kişiyi oyalamaları gerektiğini söyledi. Satıcılar, kendilerini bilgilendiren ekiplere teşekkür etti.



SAHTE PARAYI ANLAMAK İÇİN 10 İPUCU

Paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzünde üst köşelere ve sol alt köşeye dokununca, kağıttaki kabartmalar hissedilir. Üst kenardaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısına dokunulduğunda kabartmalar hissedilir. Paranın bu yüzündeki şekillerin, resimlerin ve motiflerin üzerine el gezdirildiğinde çeşitli kısımlarda kabartmalar elimizde hissedilir. Atatürk resminin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içine dikkatli bakılınca, paranın rakamla değeri görülür.

Sağ kenarda yukarıdan aşağıya doğru uzanan parlak bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde ay yıldız ve çeşitli şekiller vardır. Ay yıldızın altındaki karenin içinde paranın rakamla değeri görülür. Parayı eğdiğinizde bu karenin içindeki rakamlar ‘TL´ harflerine dönüşür. Parayı eğdiğiniz de bu şerit çeşitli renklerde parlar. Parayı ışığa doğru tutarak en soldaki boş alana bakılınca Atatürk resmi görülür. Bu gizli Atatürk resminin hemen solunda paranın rakamla değeri yazılıdır. Paranın sol üst köşesine doğru paranın rakamla değerinin yazılı olduğu kısım vardır.

Bu kısım ışığa tutulduğunda rakamların eksik parçalarının tamamlandığı görülür. Paranın arka yüzünde; Orta kısımda yukarı aşağı doğru uzanan bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde paranın rakamla değeri ile ‘TL’ harfleri yazılıdır.

Parayı yukarı aşağı eğdiğinizde bu şerit altın sarısı renkte parlar. Orta kısmın biraz sağ tarafına dikkatlice bakılınca kağıdın içine gömülü olan yukarıdan aşağıya doğru uzanan çok ince bir şerit görülür.

Para ışığa tutulunca bu şeridin üzerine paranın rakamla değeri ile ’TL’ harfleri ters ve düz olarak yazılıdır. Sağ üst kenarında harfle başlayan ve arkasında 9 tane rakam yer alan seri numarası yer alır ve bu numara sadece bir tanedir.