Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitedeki daireye giren 2 kadın hırsız, içerisinde ziynet eşyalarını valize koyup götürdükleri anlar kameraya yansıdı.

Olay Yunus Emre Mahallesi Özburçak Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi.

Bir daireye giren 2 kadın şüpheli, daireyi alt üst ettiler. Dairedeki para kasasını açamayan şüpheliler, evdeki valize koydukları kasayı alıp götürdüler. Tanınmamak için güneş gözlüğü takan şüpheliler kayıplara karıştı.

Şüphelilerin aparman ve site içindeki görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kasanın içinde 500 bin TL değerinde ziynet eşyası olduğu öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.