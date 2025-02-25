İnegöl Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği farkındalık çalışmaları ile bu alanda önemli kazanımlar elde ediyor. Daha farklı atıkların toplanmasıyla ilgili düzenlenen kampanyalarla vatandaşlarda bilinç oluşturacak adımlar atılırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde atık yağ için yeni bir kampanya başlatıldı.

EN FAZLA ATIK YAĞ GETİRENE KAHVE MAKİNESİ HEDİYE

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla “Atık Yağlar Dönüşsün, Kahve Kokusu Evinizi Sarsın” sloganıyla yeni bir kampanyanın başladığı duyuruldu. 25 Şubat Salı 10 Mart Pazartesi tarihlerinde en fazla bitkisel atık yağ getiren 1 kişiye Kahve Makinesi hediye edilecek.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL KAMPANYA

Bu kampanya aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak gerçekleştirilecek. Atık yağlar İnegöl Belediyesi’nin; Fatih Cami Önü, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü ve Alanyurt Salı Pazarı önündeki sıfır atık noktalarına getirilecek. Ancak firmalar kampanyaya katılamayacak. Sadece bireysel katılımlar değerlendirilecek.