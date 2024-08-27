Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza İnegöl'ün Çayyaka mahallesi Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücü Turgut T. Yönetimindeki 16 BLJ 692 yönetimindeki cip ile karşı yönden gelen Sürücü Haydar A.(30) yönetimindeki 07 AJ 800 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, cipteki yolcu Elif T. İle otomobildeki yolcu Emrah K. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: şerife öz