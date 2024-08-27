Yalova Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi, gece geç saatlerde şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara daha iyi ve daha temiz ortamda hizmet vermek için çalışan Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolcu duraklarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Ekiplerimiz tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Gece geç saatlerde başlayan çalışmalarımız; kapalı pazaryeri ve çevresi, İDO önü yolcu durağı, merkez otogar ve içerisindeki duraklar, terminal ve içerisindeki durakları tek tek yıkayarak temizledik. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

YERÜSTÜ KONTEYNERLER TEK TEK YIKANIYOR

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda bulunan yerüstü konteynerlerini detaylı bir temizlikten geçirdi. Hem konteynerlerin hem de çevresinin yıkanarak temizlenmesi sağlandı.

Çalışmalar kapsamında, yerüstü konteynerlerin dış yüzeyleri yüksek basınçlı su makineleriyle temizlendi. Etrafında biriken kir ve atıkların da temizlendiği çalışmada, hijyenik bir ortam sağlandı. Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının şehir genelinde düzenli aralıklarla devam edeceğini ve bu tür uygulamaların halkın yaşam kalitesini artırma amacını taşıdığını belirtti.

Yalova Belediyesi, bu tür temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek, şehrin genel temizliğini ve düzenini korumayı sürdürecek.