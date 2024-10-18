İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde çeşitli sektörlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bu denetimlerin en son hedefi kafeterya işletmeleri oldu. Dört koldan ekip, sahaya inerek toplamda 67 iş yerini denetledi.

KAFETERYALARA SIKI DENETİM

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde faaliyet göstermekte olan Kafeterya işletmelerine yönelik 01-11 Ekim 2024 tarihlerinde denetlemeler icra edilmiştir. Bu kapsamda 67 işyerinde ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsata aykırı faaliyet konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında 5 işyerine Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıktan işlem yapılmış olup, diğer işyerlerinde kusurlu görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek idari yaptırım uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.