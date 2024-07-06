Festival Kültür Park içerisindeki Amfi tiyatroda Folklor gösterileriyle başladı.

Programa Kaymakam Eren Arslan, Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Konstantinidi, Belediye Başkanı Alper Taban, oda ve dernek başkanlarıyla kalabalık davetliler katıldı.

Programın açılış konuşması yapan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, "1977 yılında kurulan derneğimiz o günden bugüne kadar faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmekte. Bünyesinde yaklaşık 250 dansçısıyla 3 ayrı koreografi de faaliyet göstermekte. Biz bu sene 24.sünü yapacağımız bu Uluslararası festivalimize bugüne kadar 18 ülkeden yaklaşık olarak 1860 dansçı katıldı. Yani ilçemizi gelip gördüler. Bu faaliyetlerimizi yaparken biz yönetici arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz her şeyi. Ayrıca Bizim çok değerli iş adamlarımız var, sponsorlarımız var. Ben huzurlarınızda onlara da teşekkür etmek istiyorum ve sizin bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok değerli iş adamımız Haluk Özbek ve kardeşleri saloni ailesiyle ve ortaklarıyla biliyorsunuz. Elektrikli Amperino diye bir araç yaptılar belki bilmeyenler vardır hemen sahnemizin arkasında o aracı görebilirler. Demek istediğim şu, biz sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban ise,"Derneğimizin bugün çok kıymetli bir çalışmasını, programını başlatıyoruz hep beraber, ben de burada olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu, memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kıymetli başkanımız az önce ifade etti. Dile kolay, 24.sü gerçekleştiriliyor. Bunların her birinin arkasında ciddi bir emek var, ciddi bir gayret var. Dolayısıyla kıymetli başkanımızı, buraya destek olan, katkı veren tüm hayırseverleri, katkı sunanların, yöneticilerimizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu buluşmaya vesile oldular. Tabii ki İnegöl'ümüz renkli bir çiçek bahçesi 81 vilayetin tamamında Kafkaslardan, Balkanlardan, Türkü Cumhuriyetlerinden bu şehirde yaşayan insanlar var ve Allah'a hamdu senalar ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. İnşallah bundan sonrası için de el birliğiyle omuz omuza kol kola girerek en güzel başarıları, güzellikleri, bereketi, bu şehre yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Derneklerimiz bildiğiniz gibi kendi yörelerini, adetlerini, geleneklerini göreneklerini yaşatmak adına kuruluyor. Kafkas derneğimiz de bu amaçla kurulan ve beraberinde bu organizasyonu olabildiğince genişleten derneklerimiz den bir tanesi. Dolayısıyla ben özellikle folklor konusunda yapılan yatırımlar, spor konusunda yapılan kültürel anlamda yapılan her türlü yatırım çok kıymetli buluyorum. Nihayetinde bizim evlatlarımız, gençlerimiz bundan sonraki bizim neslimizin öğrenmesi gerekiyor. Büyüklerinin adetlerini, geleneklerini göreneklerini öğrenmeleri gerekiyor. Bundan uzaklaşmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu organizasyonların bu anlamda da çok önemli bir yönü olduğunu düşünüyorum." dedi.



CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk,"Tabi İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği gibi derneklerimiz insanı, kültürü yaşatırken aynı zamanda da aynı kalplerde 2 ülkeyi taşıyan bir tarafın da memleket bir tarafında anavatan ve dolayısıyla da ülkeler arasında ortak insan köprümüzün oluşturan Gürcistan'ın ve Türkiye'nin kardeşliğini güçlendiren, onların birlikteliğini ve dayanışmasını geleceğe taşıyan dışişleri bakanlarının bile yapamayacağı o kalpten kalbe giden yolu ve köprüleri inşaat eden derneklerimiz burada da yüzyıllardır var olan kültürlerini, geleneklerini yaşatarak nesilden nesile aktarıyorlar. Ben bu bağlamda dünden bugüne derneğimizin tüm başkanlarını tüm yönetim kurulu üyelerini yürekten kutluyorum ve kocaman alkışlıyorum onları. İyi ki varlar, iyi ki varlardı. Bugün aramızda olmayanları da rahmet ve sevgiyle anıyorum. Bunlar çok önemli. Özellikle buradaki cıvıl cıvıl çocuklarımızı gördüğümde aslında ne kadar büyük bir emekle dedelerinden, atalarından çocuklara, torunlara geçen bu gelenek ve göreneği nasıl yaşattıklarını görüyor ve yürekten kutluyorum. Bugün aynı zamanda Gürcü kültürüne, halkına, diline çok emek vermiş Ahmet Özkan abimizin de ölüm yıl dönümüymüş. Onu da rahmetle, sevgiyle yaad ediyorum. Onun gibi emek veren tüm sivil toplum, halkı için, toplumu için de ülkesi için emek veren herkesi de saygıyla anıyor, onun sesiyle onun diliyle gulabi ertap aris diyorum. Yani kalplerimiz bir. Kalplerimiz ortak, sevgimiz bir, memleketimizi seviyoruz. Kendi kültürümüzü ve geleneğimizi seviyoruz. Dediğim gibi aynı kalplerde bir tarafta memleket, bir tarafta ana vatanla ülkelerin dayanışmasını ve kardeşliğine hizmet eden bu derneklerin bizi çok önemsiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla kutluyor, iyi eğlenceler diliyorum." şeklinde konuştu.

Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimer Konstantinidi," 12 saattir İnegöl'deyiz. Sanki 12 yıl geçmiş gibi geliyor bana. Türkiye'deki ilk ziyaretim ve buna da Bursa İnegöl ile başladım. Sizden çok büyük bir heyecan geliyor. Çok büyük bir dinamik geliyor. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen, Marmara Bölgesi'ndeki Gürcü kültürü ve sanatını korunması ve tanıtılmasına başarıda hizmet veren 24. Uluslararası İnegöl Folklor festivalidir. Değerli hazirunlar, değerli Belediye Başkanı, İnegöl Belediye Başkanı buradaki misafirler, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı yardımcısı tarafından yani sizleri selamlamak çok gurur verici ve özellikle Ömer beye ve Mehmet Nuri Tayyar bey'e teşekkürü bir borç bilirim. Bizi bugün burada ağırlayan Bursa Valisi, Bursa Belediye Başkanı sizi de selamlıyoruz. Bir daha bir dile getirelim. Bugünkü bir festival, bugünkü bir etkinlik. İnegöl-Gürcistan arasındaki bir köprüdür. Çok renkli bir akşam bekliyor bizi. Bundan dolayı organizatörlere içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan da," Derneğimiz benden önce zaten anlatıldı. İnegöl'de birçok farklı yöreden gelen ülkemizin farklı şehirlerinden gelip İnegöl'de yaşayan kıymetli insanlarımız kendi değerlerini, kendi kültürlerini yaşatmak için dernekler vasıtasıyla değişik organizasyonlar yapıyorlar. Bu organizasyonları en organize bir şekilde ve süreklilik arz edecek şekilde yapan Kafkas Folklor Derneği'nin bu akşam bize sunacağı bu Uluslararası festivalde de kendi kültürlerini gelecek nesillere ve 2 ülke arasındaki iyi komşuluk, dostluk ilişkilerine katkı sağlıyor. Bundan sonra da inşallah aynı katkıyı sağlamaya devam edecek. Bu anlamlı günü hazırlayan gençlerimizi, bu güzel etkinlikte bir araya getiren derneğimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize bir kez daha İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, Türkiye'mize hoş geldiniz diyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Folklor ekipleri sırayla gösterilerini sundular. Ekipler gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Festivalin ikinci günü yine Amfi tiyatroda Samida konseriyle devam etti.

Festivalin finali dernek bahçesinde düzenlenen gösterilerle son buldu.