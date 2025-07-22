

Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. 16 M 06127 plakalı özel halk otobüsü şoförü Kadir Yüzlek, yolcu taşımanın ardından aracı kontrol etmeye başladı. Şoför yolcu koltuklarından birinde para dolu cüzdanı buldu.

Şoför hiç düşünmeden cüzdanı alıp İnulaş A.Ş. Merkezine götürdü. Cüzdanını düşürdüğünü fark eden adam, aramaya başladı. Son olarak İnulaş A.Ş. Merkezine giden adam, sürprizi gördü. Şoför, bulduğu içerisinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Şoföre teşekkür eden adam, "Otobüs şoförlerinin hepsi dürüst insanlar. Allah hepinizden razı olsun" dedi.