

Edinilen bilgiye göre İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü ile Hamamlı mahallesi arasındaki tarlalık alanda anız yangını meydana geldi. Biran da büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gündüzlü Mahallesi'nde köylüler yangına anında müdahale etti. İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar tanker ve imece usulü su taşımalarıyla, yangın diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda 30 dönümlük alan küle döndü. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE