Olay gece saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Kartal sokaktaki 3 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. H.A.(30) ve A.A.(35) çiftinin 2. çocuğu olan 4 aylık F., annesi tarafından mama yedirildi. Uyuyan bebek, beşiğine yatırıldı. Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğinin saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi.



Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.