

Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Halhalca mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü özel güvenlik görevlisi Elnur B.(38) yönetimindeki 43 AAZ 575 plakalı otomobil karşı yönden gelen gelen Sürücü Burhan Ç.(54) yönetimindeki 16 ABL 426 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki babası Mehmet B.(63) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK