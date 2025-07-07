Burulaş tarafından İnegöl’de şehir içi toplu taşımacılığına yapılan zammın açıklanmasının ardından, kırsal mahallelerde yapılan yolcu taşımacılığına da zam geldi.

YENİCEKÖY – İNEGÖL TERMINAL BİLETİ 40 TL

İnegöl’e bağlı Yeniceköy mahallesinden İnegöl Terminal’e yapılan ulaşımda tam bilet 40 TL’ye, indirimli bilet fiyatı 35 TL’ye, öğrenciler ise 10 TL’ye çıkarıldı. Mezuna kalan öğrenciler için ise bu ücret 28 TL.

YENİCEKÖY – ESENKÖY – ÇİFTLİKKÖY

Yeniceköy, Esenköy ve Çiftlik köy hattında tam bilet 58 TL, indirimli bilet 51 TL, öğrenci bileti 14,50 TL’ye yükseldi. Mezuna kalan öğrenciler için ise 40,50 TL oldu.

KURŞUNLU – DOĞU GARAJI 46 TL

Kurşunlu Mahallesi’nden Doğu Garajı’na tam bilet 46 TL, indirimli bilet 41 TL, öğrenci 11,50 TL oldu. Mezuna kalan öğrenciler ise 32 TL ödeyecek.

TAHTAKÖPRÜ –DOĞU GARAJI

Tahtaköprü’den Doğu Garajı’na ulaşım sağlayacaklar için tam bilet ücreti 52 TL, İndirimli 46 TL, öğrenci 13 TL ve mezuna kalan öğrenciler ise 36,50 TL ödeyecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ