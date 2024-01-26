Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman mahallesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Zihinsel engelli Umut B. (29) çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye B.(56)'ı bıçakla sırtından defalarca bıçaklayıp yaraladı. Engelli genç, olayından hemen ardından 112'yi arayıp "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu.

Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma komutanlığı ekipleri engelli genci gözaltına aldı. Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE