İnegöl Yeni mahallede meydana gelen olayda odunları paylaşamayan kardeşler birbirine girdi.

Olay Yeni Mahalle Güneş sokakta bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi.

B.T. ile Ağabeyi T.T.(50) bahçedeki ısınmak için kullanılan odunları paylaşamadılar. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada B.T., ağabeyini darp ederek yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kardeşler arasındaki gerginliğe son verdi. Yaralı Ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kardeş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ