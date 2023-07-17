Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayinde meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl'de Metal Sanayi Nakliyeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Mesut N. yönetimindeki 34 RU 9144 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen sürücü Naci G. yönetimindeki 16 BCJ 640 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza abı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.