Kaza İnegöl Alanyurt yolu üzerinde Fulla kavşağında meydana geldi. Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Y.K. (15) yönetimindeki 34 DUZ 618 plakalı otomobil ile E.Ş. (18) yönetimindeki 16 BJZ 441 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyetsiz oldukları tespit edilen sürücüler ile araç sahiplerine yaklaşık 52 bin lira para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ