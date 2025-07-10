

Olay Yeni mahalle 1. Ertuğrulgazi caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Bahçıvan Mustafa A.(61) Site bahçesindeki çiçekleri sulamaya başladı. O sırada site bahçesine gelen alkollü olan Hasan A.(15) bahçıvandan kendisini ıslatmasını istedi. İsteği reddedilen genç, öfkelenerek bahçıvanı tekme ve yumruklarla darp etti. Yaralanan bahçıvan olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK