FIFA'nın internet sitesinden temmuz ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 553 puanla 27. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmadı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, Eylül 2025'de açıklanacak.
FIFA temmuz ayı sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şu şekilde:
1- Arjantin: 1885
2- İspanya: 1867
3- Fransa: 1862
4- İngiltere: 1813
5- Brezilya: 1777
6- Portekiz: 1770
7- Hollanda: 1758
8- Belçika: 1736
9- Almanya: 1716
10- Hırvatistan: 1707
Kaynak: İHA