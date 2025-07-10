

FIFA'nın internet sitesinden temmuz ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 553 puanla 27. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, Eylül 2025'de açıklanacak.

FIFA temmuz ayı sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şu şekilde:



1- Arjantin: 1885

2- İspanya: 1867

3- Fransa: 1862

4- İngiltere: 1813

5- Brezilya: 1777

6- Portekiz: 1770

7- Hollanda: 1758

8- Belçika: 1736

9- Almanya: 1716

10- Hırvatistan: 1707

Kaynak: İHA