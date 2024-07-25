Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 gün önce kendini vuran Suriye uyruklu genç, tedavinin ardından sınırdışı edildi.

Olay İnegöl'ün kırsal Tekke mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet S.(20), silahla oynamaya başladı. Oynadığı sırada patlayan silahtan çıkan kurşun sol ayağına isabet etti. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç tetkiklerin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

20 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen ülkeye kaçak yollarla geldiği öğrenilen şahıs, Jandarma komutanlığı ekiplerince sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muhabir: İbrahim uslu