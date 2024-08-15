İnegöl Belediyesi, hizmet seferberliğini sürdürerek kırsal mahallelerdeki yapım çalışmalarına devam ediyor. Altyapısı tamamlanan mahallelerde sokakların parke taşla kaplanması çalışmaları aralıksız şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda, son olarak Hamamlı kırsal mahallesinde 7 sokakta toplam 3500 m² parke taş uygulaması için çalışmalar başlamış durumda.

HİZMET DEVAM EDİYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, dün meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte bölgedeki devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin bilgi de veren Ateş, “Mart ayında bir seçim yaşadık. Vatandaşlarımızın 5 yıllık dönem için yeniden Belediye Başkanımız Alper Taban Başkanlığında bizleri görevlendirmesiyle, hizmetlerimizi kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Bu bağlamda kırsal mahallelerimizde de altyapısı tamamlanan sokaklarda parke taş kaplamalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yazın toz kışın çamur şikayetlerini bitirmek ve bu sıkıntılardan kurtarmak adına tüm imkanlarımızla sahadayız. Bugün de Hamamlı Mahallemizde altyapıları tamamlanmış sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından parke taşı uygulamalarını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİNUR AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Ateş, Hamamlı mahallesinde 7 sokakta toplamda 3500 m2 parke taş uygulaması yapıldığını da hatırlatarak “Bu çalışmada önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın da önemli bir izi var. Uygulamasını yaptığımız parke taşlarımız seçim öncesinde Alinur Aktaş Başkanımızın olurlarıyla Büyükşehir Belediyemizin verdiği malzemeler. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak işçiliğini yaparak bu hizmeti mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkürlerimi iletiyorum. Yine bu şekilde daha evvel taşları temin edilen ve uygulamayı bekleyen birkaç mahallemiz var. Bunları da en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.