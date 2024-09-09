İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul alışverişlerinin hız kazanmasıyla birlikte kırtasiyelere ve kırtasiye ürünleri satan iş yerlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelinde yürütülen bu denetimlerde, özellikle fahiş fiyat uygulamaları ve fırsatçılığın önlenmesi hedeflendi. Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için yoğun çaba sarf etti.

Fiyatlar Yakından İncelendi

Okulların açılma dönemiyle birlikte okul malzemelerinin satışında artış yaşanırken, bu süreçte fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla kırtasiyeler, marketler ve çeşitli iş yerleri sıkı bir denetime tabi tutuldu. Denetimler öncesinde, öğrencilerin sıkça kullandığı ürünler ve markalar belirlenerek fiyat karşılaştırmaları yapıldı. Böylece hem yerel esnaf hem de büyük mağazalar arasında fiyat dengesinin korunması amaçlandı.

37 İşyeri Denetimden Geçti

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki kırtasiyeler ve okul eşyaları satan diğer işletmelerin kontrol edildiği belirtildi. Denetim kapsamında, 22 kırtasiye ile birlikte 15 züccaciye ve çeşitli okul eşyalarının satıldığı dükkan olmak üzere toplamda 37 iş yerinin denetlendiği ifade edildi.

14 İşyeri Cezalandırıldı

Yapılan kontrollerde, işletmelerin ruhsatları, fiyat etiketlerinin güncelliği, iş yerlerinin düzeni ve yaya yollarının işgali gibi konular mercek altına alındı. Eksiklik tespit edilen 14 iş yerine ihtarname düzenlenerek idari yaptırım uygulandı.

Denetimler Devam Edecek

“Müdürlüğümüzce yaşamın her alanında halkımızın huzurlu ve güvenli şekilde alışveriş yapması için denetimlerimizi sürekli yapmaktayız. Yeni eğitim-öğretim dönemi tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun.”