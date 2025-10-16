Farkındalık etkinliği kapsamında klasik bir otomobil, pembe kurdele ve balonlarla süslenerek İnegöl sokaklarında gezdirildi. Etkinlikle, vatandaşların meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi hedeflendi.

İlçe genelinde yapılan farkındalık gezisi vatandaşların ilgisini çekerken, etkinlik alanlarında bilgilendirme stantları da kuruldu. Sağlık ekipleri, vatandaşlara erken teşhis, tarama programları ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgi verdi.

İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatarak tüm kadınlara belirli aralıklarla kontrollerini yaptırma çağrısında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN