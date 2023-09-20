Akhisar mahallesinde meydana gelen elini kapıya sıkıştıran 6 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

Olay Akhisar mahallesi heyet sokaktaki bir evde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan 6 Yaşındaki Suriye uyruklu Abdülkerim S., kapatmaya çalıştığı bahçenin demir kapısına sol elini sıkıştırdı. Eli feci şekilde sıkışan çocuğun, 3 parmağı koptu. Acılar içinde kalan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil deki tedavinin ardından çocuk, kopan parmakları dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Seher Yaşa