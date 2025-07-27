Bursa’da başlayan orman yangınının İnegöl sınırlarına yaklaşması nedeniyle İnegöl’e bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlar alarma geçti. Vatandaşlar, yangın bölgesine olan yakınlığı nedeniyle, olası tehlikelere karşı önlem almaya başladığı öğrenildi.

İnegöl'de yapılan bir duyuruda, yangının etkisiyle oluşabilecek herhangi bir kıvılcım ya da külün yeni bir yangına neden olabileceği vurgulandı. Bu doğrultuda köy sakinlerinden tedbir amaçlı olarak ilaç makineleri ve sulama tankerlerini dolu halde hazır tutmaları istendi.

İsaören Köyü adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu uyarılara yer verildi:

“İnegöl köyleri adına duyuru: Bursa’da çıkan yangından dolayı İnegöl köylerimiz yakınlık gösterdiği için, herhangi bir külden oluşabilecek yangından dolayı tedbir amaçlı ilaç makineleri ve sulama tankerlerinin dolu tutulması rica olunur.”