İnegöl’e bağlı kırsal mahallelerden Tüfekçikonak’ta köylüler tarafından kurulan dernekle 1 yılda 1 milyon 300 bin TL’lik hizmet yapıldı. Belediye gibi çalışan dernek, uzun zamandır yaşadıkları sorunları kendi aralarında topladıkları bağışlarla çözüme kavuşturdu.

Başkanlığını Nedim Sevim’in yaptığı İnegöl Tüfekçikonak Mahallesi Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, nüfusa kayıtlı vatandaşların bağışlarıyla oluşturdukları dev bütçeyle Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara imza attılar.

Mahallede atıl duruma düşen ve kullanım ömrü sona eren İmamevi’ni yeniden inşa eden dernek, kadınların kurs ve toplantı gibi aktiviteler yapacağı bir alan kazandırdı. Uzun yıllardır market sorunu yaşanan yerde, köy bakkalı açan dernek, köy konağındaki tadilatları da üstlendi.

Heyelan nedeniyle toprak altında kalan sulama suyu borularının yenilenmesi, meydanda yer alan değirmenin restorasyonu ve mahalle meydanına tuvaletler kazandıran dernek, caminin de kışlık yakıtını üstlendi. Köy camisine jeneratör ve odun kazanı takviyesi de yapan dernek, ihtiyaç sahiplerine erzak ve nakdi yardımlarda yaptı.

Köy halkına yönelik kültür turları da organize eden dernek yönetimi şimdi ise kırsal mahallenin giriş ve meydanlarına yeni bir kimlik kazandırma hedefi koydu.

Pazar günü yapılan ilk olağan kongrede yeniden başkan seçilen Nedim Sevim, Tüfekçikonak nüfusuna kayıtlı vatandaşların müthiş bir birliktelik örneğini ortaya koyduklarını belirtti.

Karınca kararınca herkesin taşın altına elini koyduğunu anlatan Nedim Sevim, “Bizler bu mahallede yaşıyoruz. Nüfusumuz her geçen yıl artıyor. Kırsala dönüşler başladı. Köyümüzde ki birçok yapı aşırı derecede yaşlandı. Bizlerde her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğinden yola çıkarak hareket ettik. Kısa sürede müthiş çalışmalara imza attık. Yeni dönemde de köyümüzü güzelleştirecek projeleri hayata geçireceğiz. Bize destek veren tüm bağışçılarımıza ve mahalle sakinlerimize sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.