Edirne'de Keşan Yayla Limanı’nda, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir otomobil denize kaydı. Can kaybı yaşanmazken, araç vinçle kurtarıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Keşan Yayla Limanı’nda ilginç bir kaza meydana geldi.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle park halindeki bir otomobil, yavaşça hareket ederek denize sürüklendi.

OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ

Görgü tanıklarına göre, liman kenarına park edilen araç, el freni çekilmediği için kendi kendine hareket etti ve kısa sürede denize gömüldü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere haber vermesiyle olay yerine vinç sevk edildi. Yapılan çalışmalarla araç denizden çıkarıldı.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, sürücüleri özellikle liman gibi eğimli alanlarda araçlarını park ederken el frenini mutlaka çekmeleri konusunda uyardı.