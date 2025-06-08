Edirne’nin Keşan ilçesi Beğendik beldesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesi yolunda, dün gece feci bir kaza meydana geldi.

Beğendik’ten Beğendik Kavşağı yönüne seyreden E.D. (38) yönetimindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında sollama yaparken karşı yönden gelen plakasız bir motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan Kemal Bayram (49) ve Bülent Çakır (45), savrularak olay yerinde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden Bayram ve Çakır’ın, Keşan’dan İpsala’ya bağlı Hacı köyüne gittikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için geniş çaplı tahkikat başlattı.