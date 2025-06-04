Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde kuaför salonlarında yoğunluk dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bayram öncesi tıraş ve bakım yaptırmak için kuaförlere akın etti.

İlçedeki birçok kuaför salonunda sabahın erken saatlerinden itibaren randevu almaya gelen vatandaşlar, sıra beklemek zorunda kaldı. Bazı kuaförler gece geç saatlere kadar hizmet verirken, yoğunluk nedeniyle ek personel takviyesi yapıldı.

Kuaför esnafı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arifesinde iş yoğunluğunun arttığını ve vatandaşların mağdur olmaması için sabah erken saatlerden itibaren hizmet verdiklerini söyledi.